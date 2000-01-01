Гликерия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Никитична

Гликерия Никитична

avatar

Место рождения

Новоприборная слобода

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1796 г.р.
1805 г.р.
Между 1806 и 1811 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1796

Сын: Ганыкин Лука

Отец ребёнка: Ганыкин Арефий

Рождение ребёнка
1805

Сын: Ганыкин Иван

Отец ребёнка: Ганыкин Арефий

Рождение ребёнка
Между 1806 и 1811

Сын: Ганыкин Моисей

Отец ребёнка: Ганыкин Арефий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close