Гликерия Никитична
Место рожденияНовоприборная слобода
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ганыкин Лука
Отец ребёнка: Ганыкин Арефий
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ганыкин Иван
Отец ребёнка: Ганыкин Арефий
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1811
Сын: Ганыкин Моисей
Отец ребёнка: Ганыкин Арефий
Смерть
Неизвестно