Красильников Алексей Константинович
Место рождения
Дата рождения15.03.1916
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1916
Крещение
17.03.1916
Смоленский собор. Крестные: Иван Константинович Красильников, Екатерина Михайловна Сурикова
Призыв на военную службу
1939
Рождение ребёнка
26.05.1940
Сын: Красильников Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Красильникова Вероника Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1942
Пропал без вести.