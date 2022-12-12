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Красильников Алексей Константинович

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

15.03.1916

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1916

Отец: Красильников Константин Яковлевич

Мать: Красильникова Мария Константиновна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Крещение
17.03.1916
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Смоленский собор. Крестные: Иван Константинович Красильников, Екатерина Михайловна Сурикова
Призыв на военную службу
1939
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
26.05.1940

Сын: Красильников Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Красильникова Вероника Яковлевна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова Вероника Яковлевна

Смерть
?.02.1942
Пропал без вести.
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