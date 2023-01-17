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Красильников Георгий Алексеевич

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Место рождения

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Дата рождения

26.05.1940

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1940

Отец: Красильников Алексей Константинович

Мать: Красильникова Вероника Яковлевна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
?.05.1966

Жена: Красильникова Маргарита Анатольевна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.03.1967

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Мать ребёнка: Красильникова Маргарита Анатольевна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красильникова Маргарита Анатольевна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
2014
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