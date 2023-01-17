Красильников Георгий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1940
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1940
Бракосочетание
?.05.1966
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красильникова Маргарита Анатольевна
Рождение ребёнка
14.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красильникова Маргарита Анатольевна
Смерть
2014