Красильникова (Толстова) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова (Толстова) Мария Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

25.09.1945

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Толстов Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
1901

Муж: Красильников Константин Яковлевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.06.1903 ст.

Сын: Красильников Пётр Константинович

Отец ребёнка: Красильников Константин Яковлевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Родители: Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Рождение ребёнка
10.09.1905 ст.

Сын: Красильников Иван Константинович

Отец ребёнка: Красильников Константин Яковлевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Родители: Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Рождение ребёнка
13.06.1908 ст.

Дочь: Красильникова Агриппина Константиновна

Отец ребёнка: Красильников Константин Яковлевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Родители: "Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Рождение ребёнка
07.02.1910 ст.

Сын: Красильников Константин Константинович

Отец ребёнка: Красильников Константин Яковлевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Родители: "Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Рождение ребёнка
15.03.1916 ст.

Сын: Красильников Алексей Константинович

Отец ребёнка: Красильников Константин Яковлевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Смерть
25.09.1945
Рак матки
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