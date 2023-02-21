Красильникова (Толстова) Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти25.09.1945
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Толстов Константин
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
21.06.1903 ст.
Сын: Красильников Пётр Константинович
Отец ребёнка: Красильников Константин Яковлевич
Родители: Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Рождение ребёнка
10.09.1905 ст.
Сын: Красильников Иван Константинович
Отец ребёнка: Красильников Константин Яковлевич
Родители: Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Рождение ребёнка
13.06.1908 ст.
Дочь: Красильникова Агриппина Константиновна
Отец ребёнка: Красильников Константин Яковлевич
Родители: "Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Рождение ребёнка
07.02.1910 ст.
Сын: Красильников Константин Константинович
Отец ребёнка: Красильников Константин Яковлевич
Родители: "Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Рождение ребёнка
15.03.1916 ст.
Сын: Красильников Алексей Константинович
Отец ребёнка: Красильников Константин Яковлевич
Смерть
25.09.1945
Рак матки