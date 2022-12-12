Красильников Константин Яковлевич
Место рождения
Дата рождения18.05.1874
Дата смерти11.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
18.05.1874
Родители: "Козьмодемьянский мещанин Яков Васильев Красильников и законная жена его Евдокия Иванова, оба православного вероисповедания".
Крещение
20.05.1874
Смоленский собор. Восприемники: Козьмодемьянский крестьянин Иван Андреев Маслов и Троицкого посада мещанина Лукияна Трофимова Сурьянинова дочь девица Настасия.
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
21.06.1903
Сын: Красильников Пётр Константинович
Мать ребёнка: Красильникова Мария Константиновна
Родители: Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Рождение ребёнка
10.09.1905
Сын: Красильников Иван Константинович
Мать ребёнка: Красильникова Мария Константиновна
Родители: Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Рождение ребёнка
13.06.1908
Дочь: Красильникова Агриппина Константиновна
Мать ребёнка: Красильникова Мария Константиновна
Родители: "Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Рождение ребёнка
07.02.1910
Сын: Красильников Константин Константинович
Мать ребёнка: Красильникова Мария Константиновна
Родители: "Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Рождение ребёнка
15.03.1916
Сын: Красильников Алексей Константинович
Мать ребёнка: Красильникова Мария Константиновна
Смерть
11.07.1941