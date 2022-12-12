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Красильников Константин Яковлевич

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

18.05.1874

Дата смерти

11.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1874

Отец: Красильников Яков Васильевич

Мать: Красильникова Евдокия Ивановна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Родители: "Козьмодемьянский мещанин Яков Васильев Красильников и законная жена его Евдокия Иванова, оба православного вероисповедания".
Крещение
20.05.1874
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Смоленский собор. Восприемники: Козьмодемьянский крестьянин Иван Андреев Маслов и Троицкого посада мещанина Лукияна Трофимова Сурьянинова дочь девица Настасия.
Бракосочетание
1901

Жена: Красильникова Мария Константиновна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.06.1903

Сын: Красильников Пётр Константинович

Мать ребёнка: Красильникова Мария Константиновна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Родители: Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Рождение ребёнка
10.09.1905

Сын: Красильников Иван Константинович

Мать ребёнка: Красильникова Мария Константиновна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Родители: Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Рождение ребёнка
13.06.1908

Дочь: Красильникова Агриппина Константиновна

Мать ребёнка: Красильникова Мария Константиновна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Родители: "Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Рождение ребёнка
07.02.1910

Сын: Красильников Константин Константинович

Мать ребёнка: Красильникова Мария Константиновна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Родители: "Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Рождение ребёнка
15.03.1916

Сын: Красильников Алексей Константинович

Мать ребёнка: Красильникова Мария Константиновна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Смерть
11.07.1941
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
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