Мацукова (Мацукова) Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацукова (Мацукова) Ксения Степановна

Место рождения

Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

?.12.1913

Дата смерти

16.01.1995

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

1938 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1913

Отец: Мацуков Степан Устинович

Мать: Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна

Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
17.01.1938

Сын: Беззубов Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Беззубов Иван Иванович

Рождение ребёнка
09.03.1940

Дочь: (Беззубова) Нонна Ивановна

Отец ребёнка: Беззубов Иван Иванович

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беззубов Иван Иванович

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
24.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беззубов Иван Иванович

Смерть
16.01.1995
Москва, город федерального значения Москва

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