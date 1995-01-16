Мацукова (Мацукова) Ксения Степановна
Место рождения
Дата рождения?.12.1913
Дата смерти16.01.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1913
Рождение ребёнка
17.01.1938
Сын: Беззубов Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Беззубов Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1940
Дочь: (Беззубова) Нонна Ивановна
Отец ребёнка: Беззубов Иван Иванович
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.07.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беззубов Иван Иванович
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
24.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беззубов Иван Иванович
Смерть
16.01.1995
Москва, город федерального значения Москва