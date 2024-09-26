Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна
Место рождения
Дата рождения25.01.1887
Дата смерти06.06.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1887
Отец: Стебехов Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Мацуков Григорий Степанович
Отец ребёнка: Мацуков Степан Устинович
Рождение ребёнка
?.12.1913
Дочь: Мацукова (Мацукова) Ксения Степановна
Отец ребёнка: Мацуков Степан Устинович
Рождение ребёнка
22.02.1917
Отец ребёнка: Мацуков Степан Устинович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Пехота (Мацукова) Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Мацуков Степан Устинович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мацуков Василий Степанович
Отец ребёнка: Мацуков Степан Устинович
Рождение ребёнка
26.04.1929
Дочь: Бородавко (Мацукова) Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Мацуков Степан Устинович
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мацуков Степан Устинович
Смерть
06.06.1974