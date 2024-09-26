Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна

Место рождения

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

25.01.1887

Дата смерти

06.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1887

Отец: Стебехов Емельян

Мать: не указана

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Мацуков Григорий Степанович

Отец ребёнка: Мацуков Степан Устинович

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
?.12.1913

Дочь: Мацукова (Мацукова) Ксения Степановна

Отец ребёнка: Мацуков Степан Устинович

Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
22.02.1917

Сын: Мацуков Иван Степанович

Отец ребёнка: Мацуков Степан Устинович

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Пехота (Мацукова) Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Мацуков Степан Устинович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Мацуков Василий Степанович

Отец ребёнка: Мацуков Степан Устинович

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
26.04.1929

Дочь: Бородавко (Мацукова) Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Мацуков Степан Устинович

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мацуков Степан Устинович

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
06.06.1974
Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область

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