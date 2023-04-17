Беззубов Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1938
Дата смерти17.04.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1938
Рождение ребёнка
13.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.04.2023