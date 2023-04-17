Беззубов Вячеслав Иванович 17.01.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБеззубов Вячеслав Иванович

Беззубов Вячеслав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1938

Дата смерти

17.04.2023

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1938

Отец: Беззубов Иван Иванович

Мать: Мацукова (Мацукова) Ксения Степановна

Рождение ребёнка
13.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.04.2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.