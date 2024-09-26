Мацуков Степан Устинович
Место рождения
Дата рождения27.01.1889
Дата смерти23.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1889
Отец: Мацуков Устин Григорьевич
Мать: Мацукова ?
Рождение ребёнка
1911
Сын: Мацуков Григорий Степанович
Мать ребёнка: Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
?.12.1913
Дочь: Мацукова (Мацукова) Ксения Степановна
Мать ребёнка: Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
22.02.1917
Мать ребёнка: Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Пехота (Мацукова) Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мацуков Василий Степанович
Мать ребёнка: Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
26.04.1929
Дочь: Бородавко (Мацукова) Зинаида Степановна
Мать ребёнка: Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна
Смерть
23.07.1970