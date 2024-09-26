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Мацуков Степан Устинович

Место рождения

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

27.01.1889

Дата смерти

23.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1889

Отец: Мацуков Устин Григорьевич

Мать: Мацукова ?

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Мацуков Григорий Степанович

Мать ребёнка: Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
?.12.1913

Дочь: Мацукова (Мацукова) Ксения Степановна

Мать ребёнка: Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна

Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
22.02.1917

Сын: Мацуков Иван Степанович

Мать ребёнка: Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Пехота (Мацукова) Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Мацуков Василий Степанович

Мать ребёнка: Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
26.04.1929

Дочь: Бородавко (Мацукова) Зинаида Степановна

Мать ребёнка: Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мацукова (Стебехова) Татьяна Емельяновна

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
23.07.1970
Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область

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