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Беззубов Иван Иванович

Место рождения

Исаково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

19.11.1903

Дата смерти

23.04.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

1865 г.р.

Дети

1938 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1903

Отец: Беззубов Иван Фёдорович

Мать: Беззубова Евдокия Львовна

Исаково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.01.1938

Сын: Беззубов Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Мацукова (Мацукова) Ксения Степановна

Рождение ребёнка
09.03.1940

Дочь: (Беззубова) Нонна Ивановна

Мать ребёнка: Мацукова (Мацукова) Ксения Степановна

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мацукова (Мацукова) Ксения Степановна

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
24.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мацукова (Мацукова) Ксения Степановна

Смерть
23.04.1975

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