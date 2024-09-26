Беззубов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения19.11.1903
Дата смерти23.04.1975
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1903
Отец: Беззубов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
17.01.1938
Сын: Беззубов Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Мацукова (Мацукова) Ксения Степановна
Рождение ребёнка
09.03.1940
Дочь: (Беззубова) Нонна Ивановна
Мать ребёнка: Мацукова (Мацукова) Ксения Степановна
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.07.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мацукова (Мацукова) Ксения Степановна
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
24.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мацукова (Мацукова) Ксения Степановна
Смерть
23.04.1975