Бобров Валентин Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1938
Дата смерти13.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1938
Бракосочетание
20.06.1958
Жена: Боброва Вера Васильевна
Рождение ребёнка
08.04.1959
Дочь: Глазкова Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Боброва Вера Васильевна
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.09.1965
Дочь: Ивашкова Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Боброва Вера Васильевна
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
13.04.2017