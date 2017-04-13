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Бобров Валентин Вениаминович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1938

Дата смерти

13.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1938

Отец: Бобров Вениамин Петрович

Мать: Боброва Клавдия Георгиевна

Бракосочетание
20.06.1958

Жена: Боброва Вера Васильевна

Рождение ребёнка
08.04.1959

Дочь: Глазкова Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Боброва Вера Васильевна

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.09.1965

Дочь: Ивашкова Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Боброва Вера Васильевна

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
13.04.2017
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