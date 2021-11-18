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Бобров Вениамин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боброва) Вера Вениаминовна

Мать ребёнка: Боброва Клавдия Георгиевна

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Владимир Вениаминович

Мать ребёнка: Боброва Клавдия Георгиевна

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.09.1938

Сын: Бобров Валентин Вениаминович

Мать ребёнка: Боброва Клавдия Георгиевна

Рождение ребёнка
18.04.1940

Дочь: Бутузова (Боброва) Нина Вениаминовна

Мать ребёнка: Боброва Клавдия Георгиевна

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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