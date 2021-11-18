Бобров Вениамин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боброва) Вера Вениаминовна
Мать ребёнка: Боброва Клавдия Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров Владимир Вениаминович
Мать ребёнка: Боброва Клавдия Георгиевна
Рождение ребёнка
06.09.1938
Сын: Бобров Валентин Вениаминович
Мать ребёнка: Боброва Клавдия Георгиевна
Рождение ребёнка
18.04.1940
Дочь: Бутузова (Боброва) Нина Вениаминовна
Мать ребёнка: Боброва Клавдия Георгиевна
Смерть
Неизвестно