Боброва Клавдия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1914
Дата смерти20.11.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боброва) Вера Вениаминовна
Отец ребёнка: Бобров Вениамин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров Владимир Вениаминович
Отец ребёнка: Бобров Вениамин Петрович
Рождение ребёнка
06.09.1938
Сын: Бобров Валентин Вениаминович
Отец ребёнка: Бобров Вениамин Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1940
Дочь: Бутузова (Боброва) Нина Вениаминовна
Отец ребёнка: Бобров Вениамин Петрович
Смерть
20.11.1988