Боброва Клавдия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва Клавдия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1914

Дата смерти

20.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боброва) Вера Вениаминовна

Отец ребёнка: Бобров Вениамин Петрович

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Владимир Вениаминович

Отец ребёнка: Бобров Вениамин Петрович

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.09.1938

Сын: Бобров Валентин Вениаминович

Отец ребёнка: Бобров Вениамин Петрович

Рождение ребёнка
18.04.1940

Дочь: Бутузова (Боброва) Нина Вениаминовна

Отец ребёнка: Бобров Вениамин Петрович

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
20.11.1988
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

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