Глазкова (Боброва) Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова (Боброва) Елена Валентиновна

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Место рождения

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

08.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1959

Отец: Бобров Валентин Вениаминович

Мать: Боброва Вера Васильевна

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
16.08.1980

Муж: Глазков Сергей Александрович

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.11.1982

Дочь: Евдокимова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Глазков Сергей Александрович

Посадников Остров, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.10.1984

Дочь: Глазкова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Глазков Сергей Александрович

Посадников Остров, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
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