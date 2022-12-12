Глазкова (Боброва) Елена Валентиновна
Место рождения
Дата рождения08.04.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1959
Бракосочетание
16.08.1980
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.11.1982
Дочь: Евдокимова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Глазков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
24.10.1984
Дочь: Глазкова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Глазков Сергей Александрович