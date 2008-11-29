Боброва (Кушкина) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Кушкина) Вера Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1935

Дата смерти

29.11.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1935

Отец: Кушкин Василий Иванович

Мать: Кушкина Ольга Павловна

Бракосочетание
20.06.1958

Муж: Бобров Валентин Вениаминович

Рождение ребёнка
08.04.1959

Дочь: Глазкова Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Бобров Валентин Вениаминович

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.09.1965

Дочь: Ивашкова Светлана Валентиновна

Отец ребёнка: Бобров Валентин Вениаминович

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
29.11.2008
город Кириши, Киришский район, Ленинградская область, Россия
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