Боброва (Кушкина) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1935
Дата смерти29.11.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1935
Отец: Кушкин Василий Иванович
Мать: Кушкина Ольга Павловна
Бракосочетание
20.06.1958
Рождение ребёнка
08.04.1959
Дочь: Глазкова Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Бобров Валентин Вениаминович
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.09.1965
Дочь: Ивашкова Светлана Валентиновна
Отец ребёнка: Бобров Валентин Вениаминович
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
29.11.2008
город Кириши, Киришский район, Ленинградская область, Россия