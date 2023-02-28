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Кушкин Василий Иванович

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Место рождения

Тюнев Посад, Шахновская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

18.01.1909

Дата смерти

?.05.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1909

Отец: Кушкин Иван Александрович

Мать: Кушкина Мария Ефимовна

Тюнев Посад, Шахновская волость, Новоладожский уезд
По документам банка данных МО РФ (ОБД "Мемориал") год рождения 1907
Рождение ребёнка
11.09.1935

Дочь: Боброва Вера Васильевна

Мать ребёнка: Кушкина Ольга Павловна

Рождение ребёнка
19.02.1937

Сын: Кушкин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Кушкина Ольга Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушкина Ольга Павловна

Смерть
?.05.1944
пропал без вести
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