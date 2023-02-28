Кушкин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.01.1909
Дата смерти?.05.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1909
Отец: Кушкин Иван Александрович
Мать: Кушкина Мария Ефимовна
По документам банка данных МО РФ (ОБД "Мемориал") год рождения 1907
Рождение ребёнка
11.09.1935
Дочь: Боброва Вера Васильевна
Мать ребёнка: Кушкина Ольга Павловна
Рождение ребёнка
19.02.1937
Мать ребёнка: Кушкина Ольга Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кушкина Ольга Павловна
Смерть
?.05.1944
пропал без вести