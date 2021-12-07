Кушкина (Пашурина) Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения11.06.1911
Дата смерти05.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1935
Дочь: Боброва (Кушкина) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Кушкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1937
Отец ребёнка: Кушкин Василий Иванович
Смерть
05.07.1992
Селиваново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область