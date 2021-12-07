Кушкина (Пашурина) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКушкина (Пашурина) Ольга Павловна

Кушкина (Пашурина) Ольга Павловна

avatar

Место рождения

Тюнев Посад, Шахновская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

11.06.1911

Дата смерти

05.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1911

Отец: Пашурин Павел Ефимович

Мать: Пашурина Прасковья Павловна

Тюнев Посад, Шахновская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
11.09.1935

Дочь: Боброва (Кушкина) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Кушкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1937

Сын: Кушкин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Кушкин Василий Иванович

Смерть
05.07.1992
Селиваново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.