Пашурина Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти15.07.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1904
Сын: Пашурин Александр Павлович
Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович
Рождение ребёнка
10.02.1910
Дочь: Лебедева Мария Павловна
Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович
Рождение ребёнка
11.06.1911
Дочь: Кушкина Ольга Павловна
Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович
Тюнев Посад, Шахновская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович
Рождение ребёнка
15.07.1915
Дочь: Житкевич Анна Павловна
Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович
Рождение ребёнка
05.06.1917
Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович
Рождение ребёнка
24.01.1924
Дочь: Быстрова Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович
Рождение ребёнка
16.01.1933
Дочь: Пашурина Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабанщикова Антонина Павловна
Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович
Смерть
15.07.1955
похоронена на Вороновском кладбище, Волховский район, Ленинградская область