Пашурина Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашурина Прасковья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

15.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1904

Сын: Пашурин Александр Павлович

Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович

Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.02.1910

Дочь: Лебедева Мария Павловна

Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович

Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.06.1911

Дочь: Кушкина Ольга Павловна

Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович

Тюнев Посад, Шахновская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Пашурин Иван Павлович

Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович

Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.07.1915

Дочь: Житкевич Анна Павловна

Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович

Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.06.1917

Сын: Пашурин Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович

Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.01.1924

Дочь: Быстрова Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович

Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.01.1933

Дочь: Пашурина Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашурин Павел Павлович

Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашурин Павел Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабанщикова Антонина Павловна

Отец ребёнка: Пашурин Павел Ефимович

Смерть
15.07.1955
похоронена на Вороновском кладбище, Волховский район, Ленинградская область
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