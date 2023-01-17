Кушкина (Паянцева) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушкина (Паянцева) Мария Ефимовна

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Место рождения

Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Кушкин Иван Александрович

Тюнев Посад, Шахновская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1901

Сын: Кушкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кушкин Иван Александрович

Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.06.1903

Сын: Кушкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Кушкин Иван Александрович

Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.07.1906

Сын: Кушкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Кушкин Иван Александрович

Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
В банке данных МО РФ (ОБД "Мемориал") год рождения обозначен 1910
Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Кушкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Кушкин Иван Александрович

Тюнев Посад, Шахновская волость, Новоладожский уезд
По документам банка данных МО РФ (ОБД "Мемориал") год рождения 1907
Рождение ребёнка
04.09.1911

Сын: Кушкин Павел Иванович

Отец ребёнка: Кушкин Иван Александрович

Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.07.1914

Сын: Кушкин Стеф(ан) Иванович

Отец ребёнка: Кушкин Иван Александрович

Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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