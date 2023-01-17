Кушкина (Паянцева) Мария Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1900
Рождение ребёнка
13.09.1901
Сын: Кушкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Кушкин Иван Александрович
Рождение ребёнка
28.06.1903
Сын: Кушкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Кушкин Иван Александрович
Рождение ребёнка
27.07.1906
Отец ребёнка: Кушкин Иван Александрович
В банке данных МО РФ (ОБД "Мемориал") год рождения обозначен 1910
Рождение ребёнка
18.01.1909
Отец ребёнка: Кушкин Иван Александрович
По документам банка данных МО РФ (ОБД "Мемориал") год рождения 1907
Рождение ребёнка
04.09.1911
Отец ребёнка: Кушкин Иван Александрович
Рождение ребёнка
02.07.1914
Отец ребёнка: Кушкин Иван Александрович
Смерть
Неизвестно