Глазков Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.08.1980
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.11.1982
Дочь: Евдокимова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Глазкова Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
24.10.1984
Дочь: Глазкова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Глазкова Елена Валентиновна