Глазков Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазков Сергей Александрович

Глазков Сергей Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.08.1980

Жена: Глазкова Елена Валентиновна

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.11.1982

Дочь: Евдокимова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Глазкова Елена Валентиновна

Посадников Остров, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.10.1984

Дочь: Глазкова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Глазкова Елена Валентиновна

Посадников Остров, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close