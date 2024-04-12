Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Даниловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Хмелев Иван Наумович

Отец ребёнка: Хмелев Наум Игнатьевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Хмелев Павел Наумович

Отец ребёнка: Хмелев Наум Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Корсун Варвара Наумовна

Отец ребёнка: Хмелев Наум Игнатьевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Хмелева Никифор Наумович

Отец ребёнка: Хмелев Наум Игнатьевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Хмелев ЕЛисей Наумович

Отец ребёнка: Хмелев Наум Игнатьевич

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Омельченко Татьяна Наумовна

Отец ребёнка: Хмелев Наум Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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