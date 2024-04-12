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Хмелев Павел Наумович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Хмелев Наум Игнатьевич

Мать: Анна Даниловна

Рождение ребёнка
21.09.1886

Сын: Хмелев Кондрат Павлович

Мать ребёнка: Хмелева Дарья Симеоновна

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-149,зап-49
Рождение ребёнка
?.06.1889

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Хмелева Дарья Симеоновна

Россия Х
Рождение ребёнка
1899

Сын: Хмелев Петр Павлович

Мать ребёнка: Хмелева Дарья Симеоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелева Дарья Симеоновна

Смерть
Неизвестно
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