Хмелев Павел Наумович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Хмелев Наум Игнатьевич
Мать: Анна Даниловна
Рождение ребёнка
21.09.1886
Мать ребёнка: Хмелева Дарья Симеоновна
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-149,зап-49
Рождение ребёнка
?.06.1889
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Хмелева Дарья Симеоновна
Россия Х
Рождение ребёнка
1899
Сын: Хмелев Петр Павлович
Мать ребёнка: Хмелева Дарья Симеоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хмелева Дарья Симеоновна
Смерть
Неизвестно