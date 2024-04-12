Хмелева Никифор Наумович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Хмелев Наум Игнатьевич
Мать: Анна Даниловна
Бракосочетание
01.11.1881
Рождение ребёнка
?.07.1882
Сын: Хмелева Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Хмелева Анна Владимировна
Рождение ребёнка
30.08.1885
Дочь: Февронья Никифоровна
Мать ребёнка: Хмелева Анна Владимировна
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-83,зап-54
Рождение ребёнка
07.12.1887
Дочь: Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Хмелева Анна Владимировна
ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-217,зап-50
Смерть
Неизвестно