Хмелев Наум Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Хмелев Игнат Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Хмелев Иван Наумович
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Корсун Варвара Наумовна
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Омельченко Татьяна Наумовна
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Смерть
Неизвестно