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Хмелев Наум Игнатьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Хмелев Игнат Иванович

Мать: Хмелева Василиса Родионовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Хмелев Иван Наумович

Мать ребёнка: Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Хмелев Павел Наумович

Мать ребёнка: Анна Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Корсун Варвара Наумовна

Мать ребёнка: Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Хмелева Никифор Наумович

Мать ребёнка: Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Хмелев ЕЛисей Наумович

Мать ребёнка: Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Омельченко Татьяна Наумовна

Мать ребёнка: Анна Даниловна

Смерть
Неизвестно