Корсун (Хмелева) Варвара Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун (Хмелева) Варвара Наумовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Хмелев Наум Игнатьевич

Мать: Анна Даниловна

Бракосочетание
28.01.1879

Муж: Корсун Аггей Симеонович

Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1879г / зап.№ 5 /, Ф-265-1-3 / лист № 37 /
Рождение ребёнка
23.07.1880

Сын: Корсун Борис Аггеевич

Отец ребёнка: Корсун Аггей Симеонович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-5 // стр.№ 88 /, м/к-1880г./ зап.№ 31 /
Рождение ребёнка
28.01.1882

Сын: Корсун Евфрем Аггеевич

Отец ребёнка: Корсун Аггей Симеонович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 57 /, м/к-1882г../ зап.№ 13 /
Рождение ребёнка
05.11.1882

Сын: Корсун Павел Аггеевич

Отец ребёнка: Корсун Аггей Симеонович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 89 /, м/к-1882г../ зап.№ 81 /
Рождение ребёнка
15.11.1883

Дочь: Матрона Аггеевна

Отец ребёнка: Корсун Аггей Симеонович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 151 /, м/к-1883г../ зап.№ 60 /
Рождение ребёнка
23.05.1886

Дочь: Анастасия Аггеевна

Отец ребёнка: Корсун Аггей Симеонович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 137 /, м/к-1886г./ зап.№ 28 /
Рождение ребёнка
12.01.1889

Дочь: Анна Аггеева

Отец ребёнка: Корсун Аггей Симеонович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 88 /, м/к-1889г./ зап.№ 1 /
Рождение ребёнка
?.07.1891

Дочь: Мария Аггеевна

Отец ребёнка: Корсун Аггей Симеонович

Смерть
Неизвестно
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