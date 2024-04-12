Корсун (Хмелева) Варвара Наумовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Хмелев Наум Игнатьевич
Мать: Анна Даниловна
Бракосочетание
28.01.1879
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1879г / зап.№ 5 /, Ф-265-1-3 / лист № 37 /
Рождение ребёнка
23.07.1880
Отец ребёнка: Корсун Аггей Симеонович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-5 // стр.№ 88 /, м/к-1880г./ зап.№ 31 /
Рождение ребёнка
28.01.1882
Отец ребёнка: Корсун Аггей Симеонович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 57 /, м/к-1882г../ зап.№ 13 /
Рождение ребёнка
05.11.1882
Отец ребёнка: Корсун Аггей Симеонович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 89 /, м/к-1882г../ зап.№ 81 /
Рождение ребёнка
15.11.1883
Дочь: Матрона Аггеевна
Отец ребёнка: Корсун Аггей Симеонович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 151 /, м/к-1883г../ зап.№ 60 /
Рождение ребёнка
23.05.1886
Дочь: Анастасия Аггеевна
Отец ребёнка: Корсун Аггей Симеонович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 137 /, м/к-1886г./ зап.№ 28 /
Рождение ребёнка
12.01.1889
Дочь: Анна Аггеева
Отец ребёнка: Корсун Аггей Симеонович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 88 /, м/к-1889г./ зап.№ 1 /
Рождение ребёнка
?.07.1891
Дочь: Мария Аггеевна
Отец ребёнка: Корсун Аггей Симеонович
Смерть
Неизвестно