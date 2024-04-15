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Кошелев Терентий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Кошелев Василий Максимович

Мать: Кошелева Катерина Федоровна

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Прибыли в Яркуль между 1782 и 1795 из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Чуркиной
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Афимья Терентьевна

Мать ребёнка: Кошелева Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Феодосия Терентьевна

Мать ребёнка: Кошелева Матрона Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кошелев Гаврило Терентьевич

Мать ребёнка: Кошелева Матрона Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кошелев Тимофей Терентьевич

Мать ребёнка: Кошелева Матрона Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Параскева Терентьевна

Мать ребёнка: Кошелева Матрона Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Матрона Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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