Кошелев Терентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Место жительства
С 1795
Прибыли в Яркуль между 1782 и 1795 из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Чуркиной
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Афимья Терентьевна
Мать ребёнка: Кошелева Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Феодосия Терентьевна
Мать ребёнка: Кошелева Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кошелев Гаврило Терентьевич
Мать ребёнка: Кошелева Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кошелев Тимофей Терентьевич
Мать ребёнка: Кошелева Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Параскева Терентьевна
Мать ребёнка: Кошелева Матрона Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно