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Кошелев Василий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кошелев Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Кошелева Катерина Федоровна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кошелев Антон Васильевич

Мать ребёнка: Кошелева Катерина Федоровна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Аграфена Васильевна

Мать ребёнка: Кошелева Катерина Федоровна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Кошелев Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Кошелева Катерина Федоровна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кошелев Елизар Васильевич

Мать ребёнка: Кошелева Катерина Федоровна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кошелев Терентий Васильевич

Мать ребёнка: Кошелева Катерина Федоровна

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Прибыли в Яркуль между 1782 и 1795 из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Чуркиной
Рождение ребёнка
1799

Сын: Кошелев Трофим Васильевич

Мать ребёнка: Кошелева Катерина Федоровна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кошелев Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Кошелева Катерина Федоровна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Катерина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1807
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