Кошелев Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кошелев Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Кошелева Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Кошелева Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Аграфена Васильевна
Мать ребёнка: Кошелева Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кошелев Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: Кошелева Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кошелев Елизар Васильевич
Мать ребёнка: Кошелева Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кошелев Терентий Васильевич
Мать ребёнка: Кошелева Катерина Федоровна
Место жительства
С 1795
Прибыли в Яркуль между 1782 и 1795 из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Чуркиной
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кошелев Трофим Васильевич
Мать ребёнка: Кошелева Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кошелев Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Кошелева Катерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1807