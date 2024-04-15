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Кошелев Трофим Васильевич

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Кошелев Василий Максимович

Мать: Кошелева Катерина Федоровна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кошелев Василий Трофимович

Мать ребёнка: Кошелева Парасковья Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Кошелева Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Авдотья Трофимовна

Мать ребёнка: Кошелева Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Лукерья Трофимовна

Мать ребёнка: Кошелева Парасковья Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Парасковья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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