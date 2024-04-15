Кошелев Трофим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кошелев Василий Трофимович
Мать ребёнка: Кошелева Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Кошелева Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Авдотья Трофимовна
Мать ребёнка: Кошелева Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Лукерья Трофимовна
Мать ребёнка: Кошелева Парасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно