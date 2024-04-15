Кошелев Василий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Кошелева Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кошелев Степан Васильевич
Мать ребёнка: Кошелева Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кошелев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кошелева Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кошелев Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Кошелева Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Кошелева Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Катерина Васильевна
Мать ребёнка: Кошелева Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кошелева Анна Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно