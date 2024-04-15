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Кошелев Василий Трофимович

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кошелев Трофим Васильевич

Мать: Кошелева Парасковья Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кошелев Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Кошелева Анна Харитоновна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кошелев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Кошелева Анна Харитоновна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кошелев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кошелева Анна Харитоновна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кошелев Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Кошелева Анна Харитоновна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Кошелева Анна Харитоновна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Катерина Васильевна

Мать ребёнка: Кошелева Анна Харитоновна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кошелева Анна Харитоновна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Анна Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Ульяна Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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