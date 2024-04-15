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Кошелева Анна Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Между 1854 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Кошелев Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Трофимович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кошелев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Трофимович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кошелев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Трофимович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кошелев Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Трофимович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Кошелев Василий Трофимович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Катерина Васильевна

Отец ребёнка: Кошелев Василий Трофимович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кошелев Василий Трофимович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Василий Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1854 и 1858
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