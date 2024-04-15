Кошелева Анна Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиМежду 1854 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Кошелев Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кошелев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Кошелев Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кошелев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кошелев Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кошелев Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Кошелев Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Кошелев Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Катерина Васильевна
Отец ребёнка: Кошелев Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кошелев Василий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1854 и 1858