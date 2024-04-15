Кошелева (Казаринова) Катерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Казаринова) Катерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кошелев Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кошелев Антон Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Аграфена Васильевна

Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Кошелев Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кошелев Елизар Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кошелев Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Прибыли в Яркуль между 1782 и 1795 из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Чуркиной
Рождение ребёнка
1799

Сын: Кошелев Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кошелев Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Василий Максимович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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