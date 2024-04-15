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Кошелев Филипп Васильевич

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Кошелев Василий Максимович

Мать: Кошелева Катерина Федоровна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кошелев Калистрат Филиппович

Мать ребёнка: Кошелева ?

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Варвара Филипповна

Мать ребёнка: Кошелева ?

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кошелев Афанасий Филиппович

Мать ребёнка: Кошелева ?

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Парасковья Филипповна

Мать ребёнка: Кошелева ?

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.12.1850

Сын: Кошелев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Кошелева Анна Или Евпросинья Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марья Филипповна

Мать ребёнка: Кошелева Анна Или Евпросинья Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Анна Или Евпросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева ?

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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