Кошелев Филипп Васильевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кошелев Калистрат Филиппович
Мать ребёнка: Кошелева ?
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Варвара Филипповна
Мать ребёнка: Кошелева ?
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кошелев Афанасий Филиппович
Мать ребёнка: Кошелева ?
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Парасковья Филипповна
Мать ребёнка: Кошелева ?
Рождение ребёнка
?.12.1850
Мать ребёнка: Кошелева Анна Или Евпросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марья Филипповна
Мать ребёнка: Кошелева Анна Или Евпросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошелева ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно