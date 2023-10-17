Кошелев Калистрат Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти29.03.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Кошелев Филипп Васильевич
Мать: Кошелева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.03.1896 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
03.04.1896 ст.
Без покаяния вследствие безчувственного состояния. Погребен на устроенном при деревне Яркуль кладбище