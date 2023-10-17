Кошелев Калистрат Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелев Калистрат Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

29.03.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Кошелев Филипп Васильевич

Мать: Кошелева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Катерина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
29.03.1896 ст.
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от старости
Похороны
03.04.1896 ст.
Без покаяния вследствие безчувственного состояния. Погребен на устроенном при деревне Яркуль кладбище
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