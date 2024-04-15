Кошелева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кошелев Калистрат Филиппович
Отец ребёнка: Кошелев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Варвара Филипповна
Отец ребёнка: Кошелев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кошелев Афанасий Филиппович
Отец ребёнка: Кошелев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Парасковья Филипповна
Отец ребёнка: Кошелев Филипп Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно