Кошелева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошелева ?

Кошелева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кошелев Калистрат Филиппович

Отец ребёнка: Кошелев Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Варвара Филипповна

Отец ребёнка: Кошелев Филипп Васильевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кошелев Афанасий Филиппович

Отец ребёнка: Кошелев Филипп Васильевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Парасковья Филипповна

Отец ребёнка: Кошелев Филипп Васильевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Филипп Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close