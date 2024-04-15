Кошелева Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Афимья Терентьевна
Отец ребёнка: Кошелев Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Феодосия Терентьевна
Отец ребёнка: Кошелев Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кошелев Гаврило Терентьевич
Отец ребёнка: Кошелев Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кошелев Тимофей Терентьевич
Отец ребёнка: Кошелев Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Параскева Терентьевна
Отец ребёнка: Кошелев Терентий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно