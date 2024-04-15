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Кошелева Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Афимья Терентьевна

Отец ребёнка: Кошелев Терентий Васильевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Феодосия Терентьевна

Отец ребёнка: Кошелев Терентий Васильевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кошелев Гаврило Терентьевич

Отец ребёнка: Кошелев Терентий Васильевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кошелев Тимофей Терентьевич

Отец ребёнка: Кошелев Терентий Васильевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Параскева Терентьевна

Отец ребёнка: Кошелев Терентий Васильевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Терентий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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