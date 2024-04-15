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Кошелев Гаврило Терентьевич

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Кошелев Терентий Васильевич

Мать: Кошелева Матрона Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Афимья Гавриловна

Мать ребёнка: Кошелева Улита Кирилловна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.11.1850

Сын: Кошелев Игнатий Гаврилович

Мать ребёнка: Кошелева Улита Кирилловна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Феодосия Гавриловна

Мать ребёнка: Кошелева Улита Кирилловна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Улита Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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