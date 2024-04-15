Кошелев Гаврило Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Афимья Гавриловна
Мать ребёнка: Кошелева Улита Кирилловна
Рождение ребёнка
?.11.1850
Сын: Кошелев Игнатий Гаврилович
Мать ребёнка: Кошелева Улита Кирилловна
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Феодосия Гавриловна
Мать ребёнка: Кошелева Улита Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно