Кошелева Улита Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Афимья Гавриловна
Отец ребёнка: Кошелев Гаврило Терентьевич
Рождение ребёнка
?.11.1850
Сын: Кошелев Игнатий Гаврилович
Отец ребёнка: Кошелев Гаврило Терентьевич
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Феодосия Гавриловна
Отец ребёнка: Кошелев Гаврило Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно