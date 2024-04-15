Кошелева Улита Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева Улита Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Афимья Гавриловна

Отец ребёнка: Кошелев Гаврило Терентьевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.11.1850

Сын: Кошелев Игнатий Гаврилович

Отец ребёнка: Кошелев Гаврило Терентьевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Феодосия Гавриловна

Отец ребёнка: Кошелев Гаврило Терентьевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Гаврило Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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