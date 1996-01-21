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Остапущенко Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1935

Дата смерти

21.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1935

Отец: Остапущенко Тимофей Михайлович

Мать: Остапущенко Фекла Прокофьевна

Рождение ребёнка
25.08.1958

Сын: Остапущенко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Остапущенко Анна Андреевна

Рождение ребёнка
05.04.1962

Дочь: Мачулина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Остапущенко Анна Андреевна

Рождение ребёнка
11.02.1969

Дочь: Сапрынская Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Остапущенко Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остапущенко Анна Андреевна

Смерть
21.01.1996
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