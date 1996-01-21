Остапущенко Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1935
Дата смерти21.01.1996
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1935
Рождение ребёнка
25.08.1958
Сын: Остапущенко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Остапущенко Анна Андреевна
Рождение ребёнка
05.04.1962
Дочь: Мачулина Елена Ивановна
Мать ребёнка: Остапущенко Анна Андреевна
Рождение ребёнка
11.02.1969
Дочь: Сапрынская Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Остапущенко Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1996