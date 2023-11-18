Сапрынская Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1969
Рождение ребёнка
28.02.1991
Дочь: Зяблова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Сапрынский Павел Николаевич
Рождение ребёнка
28.06.1998
Дочь: Сапрынский Дарья Павловна
Отец ребёнка: Сапрынский Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапрынская Марина
Отец ребёнка: Сапрынский Павел Николаевич