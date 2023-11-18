Сапрынская Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрынская Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1969

Отец: Остапущенко Иван Тимофеевич

Мать: Остапущенко Анна Андреевна

Рождение ребёнка
28.02.1991

Дочь: Зяблова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Сапрынский Павел Николаевич

Рождение ребёнка
28.06.1998

Дочь: Сапрынский Дарья Павловна

Отец ребёнка: Сапрынский Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапрынская Марина

Отец ребёнка: Сапрынский Павел Николаевич

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