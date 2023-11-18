Остапущенко Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1936
Рождение ребёнка
25.08.1958
Сын: Остапущенко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Остапущенко Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.04.1962
Дочь: Мачулина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Остапущенко Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.02.1969
Дочь: Сапрынская Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Остапущенко Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно