Остапущенко Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстапущенко Анна Андреевна

Остапущенко Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1936

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1936

Отец: Медведев Андрей Сергеевич

Мать: Медведева Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
25.08.1958

Сын: Остапущенко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Остапущенко Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.04.1962

Дочь: Мачулина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Остапущенко Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.02.1969

Дочь: Сапрынская Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Остапущенко Иван Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остапущенко Иван Тимофеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close