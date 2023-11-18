Остапущенко Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапущенко Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1958

Дата смерти

07.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1958

Отец: Остапущенко Иван Тимофеевич

Мать: Остапущенко Анна Андреевна

Рождение ребёнка
29.10.1981

Сын: Остапущенко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Остапущенко Любовь Леонидовна

Рождение ребёнка
24.01.1985

Сын: Остапущенко Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Остапущенко Любовь Леонидовна

Рождение ребёнка
24.01.1985

Сын: Остапущенко Александр Владимир ович

Мать ребёнка: Остапущенко Любовь Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остапущенко Любовь Леонидовна

Смерть
07.08.1990
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