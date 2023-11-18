Остапущенко Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1958
Дата смерти07.08.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1958
Рождение ребёнка
29.10.1981
Сын: Остапущенко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Остапущенко Любовь Леонидовна
Рождение ребёнка
24.01.1985
Сын: Остапущенко Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Остапущенко Любовь Леонидовна
Рождение ребёнка
24.01.1985
Сын: Остапущенко Александр Владимир ович
Мать ребёнка: Остапущенко Любовь Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.08.1990