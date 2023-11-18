Остапущенко Александр Владимир ович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапущенко Александр Владимир ович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1985

Отец: Остапущенко Владимир Иванович

Мать: Остапущенко Любовь Леонидовна

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