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Остапущенко Александр Владимир ович
Остапущенко Александр Владимир ович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.01.1985
Пол
Мужской
Отец
Остапущенко Владимир Иванович
1958 г.р.
Мать
Остапущенко Любовь Леонидовна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1985
Отец:
Остапущенко Владимир Иванович
Мать:
Остапущенко Любовь Леонидовна
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