Остапущенко Любовь Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.10.1981
Сын: Остапущенко Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Остапущенко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1985
Сын: Остапущенко Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Остапущенко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1985
Сын: Остапущенко Александр Владимир ович
Отец ребёнка: Остапущенко Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно