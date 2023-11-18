Остапущенко Любовь Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапущенко Любовь Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1981

Сын: Остапущенко Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Остапущенко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1985

Сын: Остапущенко Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Остапущенко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1985

Сын: Остапущенко Александр Владимир ович

Отец ребёнка: Остапущенко Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остапущенко Владимир Иванович

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