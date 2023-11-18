Остапущенко Тимофей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапущенко Тимофей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Остапущенко Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1935

Сын: Остапущенко Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Остапущенко Фекла Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остапущенко Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Остапущенко Фекла Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остапущенко Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Остапущенко Фекла Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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