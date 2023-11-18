Остапущенко Тимофей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Остапущенко Михаил
Рождение ребёнка
05.10.1935
Сын: Остапущенко Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Остапущенко Фекла Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остапущенко Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Остапущенко Фекла Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остапущенко Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Остапущенко Фекла Прокофьевна
Смерть
Неизвестно