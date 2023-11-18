Остапущенко Александр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапущенко Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Остапущенко Тимофей Михайлович

Мать: Остапущенко Фекла Прокофьевна

Рождение ребёнка
03.06.1958

Дочь: Шморгилова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Остапущенко Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Остапущенко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Остапущенко Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остапущенко Валентина Александровна

Мать ребёнка: Остапущенко Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остапущенко Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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