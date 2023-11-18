Остапущенко Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1958
Дочь: Шморгилова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Остапущенко Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Остапущенко Сергей Александрович
Мать ребёнка: Остапущенко Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остапущенко Валентина Александровна
Мать ребёнка: Остапущенко Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно