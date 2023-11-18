Остапущенко Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапущенко Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1958

Дочь: Шморгилова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Остапущенко Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1964

Сын: Остапущенко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Остапущенко Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остапущенко Валентина Александровна

Отец ребёнка: Остапущенко Александр Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остапущенко Александр Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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