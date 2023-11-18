Остапущенко Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1958
Дочь: Шморгилова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Остапущенко Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1964
Сын: Остапущенко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Остапущенко Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остапущенко Валентина Александровна
Отец ребёнка: Остапущенко Александр Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно