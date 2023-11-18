Остапущенко Фекла Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапущенко Фекла Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1935

Сын: Остапущенко Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Остапущенко Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остапущенко Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Остапущенко Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остапущенко Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Остапущенко Тимофей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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