Остапущенко Фекла Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1935
Сын: Остапущенко Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Остапущенко Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остапущенко Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Остапущенко Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остапущенко Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Остапущенко Тимофей Михайлович
Смерть
Неизвестно