Василиса Селиверстова Около 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василиса Селиверстова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Селиверст Федотов

Мать: Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Евплов

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Марфа Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Евплов

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Петр Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Евплов

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Лободанова Анастасия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Евплов

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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