Василиса Селиверстова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Селиверст Федотов
Мать: Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Евплов
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Марфа Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Евплов
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Петр Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Евплов
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Лободанова Анастасия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Евплов
Смерть
Неизвестно