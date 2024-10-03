Селиверст Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Федот Калинин
Мать: Мавра Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Василиса Селиверстова
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Павел Селиверстов
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Андрей Селиверстов
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Авдотья Селиверстова
Мать ребёнка: Матрена
Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Уар Селиверстов
Мать ребёнка: Матрена
Смерть
Неизвестно