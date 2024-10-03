Селиверст Федотов Около 1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селиверст Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Федот Калинин

Мать: Мавра Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Василиса Селиверстова

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Павел Селиверстов

Мать ребёнка: Матрена

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Андрей Селиверстов

Мать ребёнка: Матрена

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Авдотья Селиверстова

Мать ребёнка: Матрена

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Уар Селиверстов

Мать ребёнка: Матрена

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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