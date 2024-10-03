Мавра Васильева Около 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мавра Васильева

Место рождения

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Около 1792 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1810 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Василий

Мать: не указана

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Калинин

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Селиверст Федотов

Отец ребёнка: Федот Калинин

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Пимен Федотов

Отец ребёнка: Федот Калинин

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Егор Федотов

Отец ребёнка: Федот Калинин

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Логин Федотов

Отец ребёнка: Федот Калинин

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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