Мавра Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Калинин
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Селиверст Федотов
Отец ребёнка: Федот Калинин
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Пимен Федотов
Отец ребёнка: Федот Калинин
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Егор Федотов
Отец ребёнка: Федот Калинин
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Логин Федотов
Отец ребёнка: Федот Калинин
Смерть
Неизвестно